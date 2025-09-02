Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Zabıta Ekiplerine Teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Altay, kendisine ziyaret eden ekiplerle bir süre sohbet etti.

Konya'nın düzenli bir şehir olmasında zabıtanın emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Altay, "Zabıta teşkilatının 199. yılını kutluyorum. Zabıta Haftası vesilesiyle şehrimizin düzeni, güveni ve huzuru için gece gündüz özveriyle çalışan zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Tüm zabıtalarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.