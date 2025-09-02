Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Zabıta Ekiplerine Teşekkür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zabıta ekipleriyle bir araya gelerek, zabıta teşkilatının 199. yılını kutladı ve şehrin düzeni için çalışan personeline teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Altay, kendisine ziyaret eden ekiplerle bir süre sohbet etti.

Konya'nın düzenli bir şehir olmasında zabıtanın emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Altay, "Zabıta teşkilatının 199. yılını kutluyorum. Zabıta Haftası vesilesiyle şehrimizin düzeni, güveni ve huzuru için gece gündüz özveriyle çalışan zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Tüm zabıtalarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Demet Akalın Seul'de çöp kutusu krizi yaşadı: Türkiye'nin gözünü seveyim

"Türkiye'nin gözünü seveyim" diyerek tatilde isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astıyla yaşadığı gönül ilişkisi Nestle'nin CEO'sunun başını yaktı

Gizli ilişkisi çikolata devinin CEO'sunun başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.