Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay yayımladığı mesajında, 29 Ekim 1923'ün, Mehmetçiğin "Ya istiklal ya ölüm!" haykırışı, bağımsızlığımızın teminatı, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti.

Karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe geçilen kutlu günün, geçmiş değil ebedi bir destan olarak kalacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Her sabah dalgalanan bayrağımız, her okulda okunan İstiklal Marşımız, vatanı için emek veren her evladımızla yaşamaya devam edecek olan bu kutsal miras, yükselen Türkiye'nin de teminatı olacaktır. Atalarımızdan aldığımız aziz emaneti, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için yaşatıp yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir şehir olarak, Konyamız da alın teriyle, üretimiyle ve duasıyla, 102 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesini geleceğe taşıyan en parlak ışık olacaktır. Biz, birlik içinde vatanımıza ve milletimize sahip çıktıkça bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onlara ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
