Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan 6 Şubat depremleri mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak tarihin en acı afetlerinden biri olan 6 Şubat depremleri sonucu 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca kişinin bu depremlerden etkilendiğini bildirdi.

Tarihin her döneminde olduğu gibi bu felakette de devlet-millet birlikteliğinin özünün dünyaya gösterildiğini aktaran Altay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm bakanları ve tüm kurumları, ilk andan itibaren teyakkuza geçerek depremzede kardeşlerimizin yanında oldu. Konya olarak bizler de hemşehrilerimizle ilk andan itibaren Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak için adeta seferberlik ilan ettik. Tüm gücümüzle ve imkanımızla Hataylı kardeşlerimizin yanında olduk." ifadesini kullandı.

Arama-kurtarmadan mobil yemek tırlarına, su temin ve kanalizasyon çalışmalarından mobil sağlık araçlarına, haberleşmeden insani yardıma kadar her alanda gece gündüz gayret ettiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle bin konteynerden oluşan konteyner kentlerde 4 binden fazla vatandaşa geçici barınma imkanı sağladık. MÜSİAD Konya Şubemiz ve Konya Sanayi Odamız işbirliğinde Narlıca'da 152 dükkandan oluşan Konya Bedesten'i inşa ederek esnaflara teslim ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak depremde yıkılan Habib-i Neccar Cami'sinin restorasyonunu üstlendik. Hatay'ın altyapısını yeniden inşa ettik. Devletimiz 300 bin konut yapmak için büyük bir çaba içinde. Bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Bölgedeki insanımızın bir an önce güvenilir konutlara taşınması, ticari ve sosyal hayatın başlaması için büyük bir çaba harcanıyor."