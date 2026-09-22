Konya Beyşehir'de Sultan Reyhani Camisi'nin temeli atıldı, Milli Park Müdürlüğü kuruldu

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Sultan Reyhani Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımına başlanan caminin temel atma töreninde konuşan Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, caminin klasik bir ibadethane anlayışının ötesinde, külliye tarzında planlandığını söyledi.

Camide 4-6 yaş Kur'an kursunun yanı sıra gençlik okuma salonu ve kütüphane bulunacağını aktaran Aktaş, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanların oluşturulacağını kaydetti.

Kurban kesilirken, yapılan duaların ardından protokol üyeleri tarafından butona basılarak caminin temeline ilk harç kondu.

Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğü kuruldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uzun süredir şeflik düzeyinde yürütülen Milli Park yönetiminde yeni bir döneme geçildi. Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğü kurularak faaliyetlerine başladı.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalcam, Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğüne atanan Fatih Demir'i ziyaret etti.

Ziyarette Çatalcam, Demir'e yeni görevinden dolayı başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: AA