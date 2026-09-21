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Konya Beyşehir'de polis, otomobil motorundaki yavru kediyi kedi sesiyle kurtardı

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Konya Beyşehir'de polis, otomobil motorundaki yavru kediyi kedi sesiyle kurtardı
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Konya Beyşehir'de öğretmenevi önünde park halindeki otomobilin motoruna giren yavru kedi, polis ekiplerince kurtarıldı. Ekipler cep telefonundan kedi sesi açarak çıkardığı kediyi veterinere götürdü; tedavinin ardından sahiplenilmek üzere emniyete götürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru Kedi, polis ekiplerince çıkarıldı.

Öğretmenevi hizmet binası önünde park halinde bulunan otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak yavru kediyi çıkardı.

Veterinere götürülen yavru kedi, tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından sahiplenilmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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