Konya'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Üstünler Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üstünler Mahallesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel