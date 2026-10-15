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Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur yeniden seçildiği görev için mazbatasını aldı

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Konya Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Oktay Unkur, mazbatasını Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Unkur, törende diğer adayları tebrik ederek kendisini destekleyen meslektaşlarına teşekkür etti; baro yönetimine seçilenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konya Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Oktay Unkur mazbatasını aldı.

Konya Barosu seçimlerinde başkanlığa seçilen Oktay Unkur'a mazbatası, Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen törende takdim edildi.

Unkur, burada yaptığı konuşmada, diğer adayları da çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Heyecanlı bir seçim sürecini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Unkur, kendisini destekleyen meslektaşlarına teşekkür etti.

Unkur ve baro yönetimine seçilenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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