Konya Barosu 113. Yıl Dönümünü Kutladı

Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, Konya Adliyesi önünde düzenlenen programda, Konya Barosu'nun, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı ve mesleki onuruyla köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Baronun kurumsal gücü ve temsil ettiği değerlerle adalet mücadelesinde öncü rolünü sürdürdüğünü belirten Unkur, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, savunma mesleğinin onuru ve cumhuriyetimizin kurucu değerleri, baromuzun geçmişten bugüne kararlılıkla sahiplendiği temel ilkelerdir. Aynı kararlılıkla hareket ederken, köklü geçmişimizin temsil yetkisiyle, hukukun üstünlüğünü sağlama ve yargı bağımsızlığını koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Toplumsal sorumluluk anlayışımızla, toplumsal farkındalık projeleri, eğitim faaliyetleri ve meslek içi dayanışmayı pekiştiren çalışmalarımızla adalet sistemine katkı sunuyoruz." dedi.

Programın ardından baro üyeleri meslektaşlarıyla bayramlaştı.