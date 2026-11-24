Konya Akşehir'de iki otomobil çarpıştı, 5 yaralıdan biri il merkezine sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Akşehir ilçesinde Alparslan Türkeş Caddesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan biri, ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim Ç. idaresindeki 42 ASM 226 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi Kavşağı'nda Mevlüt A. yönetimindeki 42 CAS 64 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Münevver Ç, Nimet Ç. ve Nazmiye S. yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Münevver Ç. ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA