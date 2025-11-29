Kontrolden Çıkan SUV, Şarküteriye Girdi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Erdoğan C. idaresindeki SUV tipi araç, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir şarküteriye girdi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde, Erdoğan C. idaresindeki 41 TY 058 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak şarküteriye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle iş yeri ve araçta hasar oluştu.
Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel