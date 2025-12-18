Kafeye giren otomobilin kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kafeye girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta meydana geldi. S.E.U.'nun kontrolünü kaybettiği 06 KYY 38 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir kafeye girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kafeye girdiği ve oturmak üzere olan 2 kişinin kazayı son anda atlattıkları görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,