Kontrolden çıkan araç polis aracına çarptı: 3'ü polis 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada, 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, refüjü aşan otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.K'nin kullandığı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen polis aracına çarptı.Kazada, polis aracında bulunun 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü G.K. ile yanındaki O.C.B. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, seyir halindeki polis aracına karşı yönden gelen otomobilin refüjü aşarak çarpması yer alıyor.