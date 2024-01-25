KONTEYNER KENT ZİYARETİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay'da Vali Mustafa Masatlı ile düzenlenen toplantının ardından Antakya'daki Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Burada AFAD yetkililerinden bilgi alan Büyükelçi Meyer-Landrut, ardından konteynerleri dolaşarak, depremzede çocuklara hediye dağıttı. Daha sonra Antakya'da onarım çalışmaları devam eden Kültürel Miras Bölgesi'ni dolaşan heyetin, yarın Kahramanmaraş'a giderek bir dizi ziyarette bulunacağı öğrenildi.
KONTEYNER KENT ZİYARETİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay'da Vali Mustafa Masatlı ile düzenlenen toplantının ardından Antakya'daki Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Burada AFAD yetkililerinden bilgi alan Büyükelçi Meyer-Landrut, ardından konteynerleri dolaşarak, depremzede çocuklara hediye dağıttı. Daha sonra Antakya'da onarım çalışmaları devam eden Kültürel Miras Bölgesi'ni dolaşan heyetin, yarın Kahramanmaraş'a giderek bir dizi ziyarette bulunacağı öğrenildi.