KONTEYNER KENT ZİYARETİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay'da Vali Mustafa Masatlı ile düzenlenen toplantının ardından Antakya'daki Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Burada AFAD yetkililerinden bilgi alan Büyükelçi Meyer-Landrut, ardından konteynerleri dolaşarak, depremzede çocuklara hediye dağıttı. Daha sonra Antakya'da onarım çalışmaları devam eden Kültürel Miras Bölgesi'ni dolaşan heyetin, yarın Kahramanmaraş'a giderek bir dizi ziyarette bulunacağı öğrenildi.