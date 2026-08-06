KDC'de Ebola: Vaka Sayısı 3973, Ölü Sayısı 1801

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola virüsünün yol açtığı salgında doğrulanmış vaka sayısı 3 bin 973'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1801'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, salgın Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyaletteki 51 bölgeye yayıldı.

Salgında şimdiye kadar 3 bin 973 kişide virüs tespit edildi, 1801 kişi yaşamını yitirdi ve ölüm oranı yüzde 45,3, temaslı takip oranı ise yüzde 75,3 olarak güncellendi.

Son 24 saatte yeni bir bölgede vaka tespit edilmezken, vakaların yüzde 87,1'i salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinde kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA