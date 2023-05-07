Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Sel: En Az 176 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin iki köyünde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 176 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin iki köyünde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 176 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Valisi Theo Ngwabidje Kasi Cuma günü yaptığı açıklamada, bölgede arama çalışmalarının valilik koordinasyonu altında devam ettiğini kaydetti.

SES (Svahili): AZIZA LINGOMA, Sel felaketinde yakınlarını kaybeden afetzede:

"Tüm ailemi kaybettim, hayatta kalan tek kişi benim. Gelip görmeye karar verdim. Bayılmaktan korktuğum için dün bir şey yapamadım. Burada, Nyamukubi'de 18 yakınımı kaybettim. Tüm Lingoma ailesi yok oldu. Gördüğünüz gibi hayatta kalan tek ben varım."

Ülkenin bu kesiminde yağışlı dönemlerde sık sık yaşanan toprak kaymaları bölge sakinleri için hayati tehlike oluşturuyor. Bölgede geçen haftadan bu yana şiddetli yağışlar bildiriliyor.

Eyalet yetkililerine göre, geçen hafta Güney Kivu'yu vuran sel felaketinin ardından 780'den fazla hane evsiz kalırken, 600'den fazla ev yıkıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kinshasa'dan bildiriyor.

(XHTV)