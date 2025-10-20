Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgını Sona Erebilir
Dünya Sağlık Örgütü, eğer Aralık ayı başında yeni Ebola vakası tespit edilmezse, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güncel Ebola salgınının sona erebileceğini duyurdu.
BULAPE, 20 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bulape sağlık bölgesindeki bir Ebola tedavi merkezi, 17 Ekim 2025.
Dünya Sağlık Örgütü pazar günü yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin aralık ayı başında yeni vaka tespit edilmediği takdirde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güncel Ebola salgınının sona erdiğini ilan edebileceklerini bildirdi. (Fotoğraf: Dünya Sağlık Örgütü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel