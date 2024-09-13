Kongo'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan 51 sanıktan 37 kişiye idam cezası verildi. İdama mahkum edilenler arasında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşları da bulunuyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişiye idam cezası verilmesi kararlaştırıldı.
37 KİŞİ İDAM EDİLECEK
BBC'nin haberine göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı dava mahkemece karara bağlandı. Aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişi mahkemece idam cezasına çarptırıldı, 14 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı.
KONGO'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ
KDC'de, 19 Mayıs'taki darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti. Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunanların bazıları öldürülmüş, 51 kişinin de askeri mahkemede yargılanmasına başlanmıştı.