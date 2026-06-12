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DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 676 doğrulanmış Ebola vakası görüldüğünü bildirdi

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DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 676 doğrulanmış Ebola vakası ve 136 ölüm bildirdi. Salgının yayılmaya devam ettiği ve müdahalenin zorlaştığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Epidemiyoloji ve Müdahale Analizi Birimi Başkanı Olivier le Polain, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) dün itibarıyla 136'sı ölümlü doğrulanmış 676 Ebola vakasının bildirildiğini söyledi.

Polain, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'deki salgının hem vaka sayısı hem de coğrafi yayılım açısından genişlemeye devam ettiğini belirten Polain, "Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre, dün itibarıyla 136'sı ölümlü olmak üzere 676 doğrulanmış vaka bildirildi. Vakaların büyük çoğunluğu Ituri eyaletinde ancak Kuzey Kivu ve Güney Kivu'daki 34 sağlık bölgesinde de vakalar tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Polain, neredeyse her gün yeni vakaların tespit edildiğine işaret ederek, belirlenenden çok daha fazla vaka olduğunun öngörüldüğünü kaydetti.

Ebola salgınıyla mücadele için KDC hükümetiyle birlikte çalıştıklarını belirten Polain, salgının temel etkenlerinin neler olduğunu ve neler yapılması gerektiğini bildiklerini söyledi.

Polain, KDC'deki yüksek nüfus hareketliliği, zayıflamış sağlık sistemi ve devam eden güvensizliğin müdahaleyi zorlu hale getirmeye devam ettiğini aktardı.

Ebola salgını

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Söz konusu salgında vaka sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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