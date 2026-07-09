Haberler

Bm: Kongo'da Ebola ile Mücadele Ekiplerine Yönelik Saldırılarda 45 Kişi Yaralandı

Bm: Kongo'da Ebola ile Mücadele Ekiplerine Yönelik Saldırılarda 45 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM OCHA, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgını sırasında sağlık ekiplerine yönelik 76 saldırı düzenlendiğini ve 45 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların salgınla mücadeleyi sekteye uğrattığı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Temmuz (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), mayıs ayı ortasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda başlayan Ebola salgınından bu yana tırmanan şiddet olaylarında Ebola ile mücadele ekipleri ve yardım çalışanlarından 45 kişinin yaralandığını açıkladı.

OCHA çarşamba günü yaptığı açıklamada, ortaklarının kayıtlarına göre Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde Ebola ile mücadele personeli ve diğer yardım çalışanlarını hedef alan 76 saldırı düzenlendiğini belirtti.

OCHA, Kongo'nun doğusunda Ebola ile mücadele ekiplerine yönelik artan şiddetten derin endişe duyduğunu söyleyerek bunun salgının kontrol altına alınmasına yönelik çabaları sekteye uğrattığını bildirdi. BM ve ortakları, endişeleri gidermek, yanlış bilgileri çürütmek ve müdahale çalışmalarına ilişkin daha geniş bir farkındalık oluşturmak amacıyla toplum liderleri, yerel yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve salgından etkilenen topluluklarla temaslarını artırmayı sürdürüyor.

Sağlık yetkililerine göre kimliği belirsiz saldırganlar pazartesi günü Kuzey Kivu eyaletindeki Butembo kentinde bulunan bir Ebola tedavi merkezine baskın düzenleyerek tesisin bir bölümünü ateşe verdi.

OCHA, "Sağlık çalışanlarının, tedavi tesislerinin ve müdahale ekiplerinin korunması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. İnsani yardım çalışanları ile sağlık personelinin hayat kurtaran görevlerini yerine getirebileceği güvenli bir ortam sağlanmadığı takdirde, vakaların tespit edilmesi, temaslıların izlenmesi ve hayat kurtarıcı tedavinin sunulmasına yönelik çabalar ciddi şekilde sekteye uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Eşini parçalayıp çöpe attı, '40 yılın zulmü vardı' dedi

Eşini satırla 15 parçaya ayıran kadından inanılmaz savunma
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu