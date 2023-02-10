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Konakladığı otelde enkaz altında kalan uzman er, hayatını kaybetti

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Konakladığı otelde enkaz altında kalan uzman er, hayatını kaybetti

HATAY'da Uzman Er Abdullah Acar (25), depremde yıkılan konakladığı otelin enkazında yaşamını yitirdi.

HATAY'da Uzman Er Abdullah Acar (25), depremde yıkılan konakladığı otelin enkazında yaşamını yitirdi. Acar'ın cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Uzman Er Abdullah Acar da, Hatay'da konakladıkları otelin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. Sınırdaki birliğinden eğitim için Isparta'ya gittiği öğrenilen Acar'ın acı haberi, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Acar'ın evlerinin evin önündeki sokağa Türk bayrakları asılıp taziye çadırları kuruldu. Ailesinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Acar'ın Isparta'ya gitmeden önce ailesinin yanına uğrayacağı, enkaz altında kalmadan önceki gün de babası Mehmet Acar ile telefonda görüştüğü öğrenildi.Baba Mehmet Acar, oğlunun Isparta'ya geçmeden önce 10 günlük izninin bulunduğunu bunun için yanlarına geleceğini söyledi. Acar'ın cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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