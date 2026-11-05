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Komutan Keremi, Basra Körfezi'ndeki adalarda 'ezici yanıt'a hazır olduğunu söyledi

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İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, Basra Körfezi'ndeki adalarda askeri birlikleri ziyaret etti. Keremi, ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerine değinerek birliklerin 'ezici bir yanıt' vermeye hazır olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, Basra Körfezi'ndeki adalarda konuşlu askeri birlikleri ziyaret ederek, bölgedeki birliklerin herhangi bir saldırıya karşı "ezici bir yanıt" vermek için tamamen hazır olduğunu söyledi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Keremi, Hürmüzgan eyaletindeki "Medine-i Münevvere Karargahı"nın operasyonel kontrolü altındaki Basra Körfezi'ndeki adaları ve askeri birlikleri ziyaret etti.

Ziyareti sırasında ABD ve İsrail'in askeri saldırı tehditlerinden söz eden Keremi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel saldırılara ve eylemlere "ezici bir yanıt" vermeye hazır olduğunu belirtti.

İranlı komutanın, sürat teknesiyle denizde hareket ederken görüntüsü, ülke medyasında yayımlandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da 23 Ekim'de Hürmüz Boğazı üzerinde helikopterle uçuş yaptığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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