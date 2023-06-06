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Kömür yüklü kamyonet virajı alamayarak yan yattı, sürücü yaralandı

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Bursa'da mangal kömürü taşıyan kamyonet hızlı girdiği virajı alamayınca yan yattı. Sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamayan kömür yüklü kamyonet yan yattı, sürücü yaralandı

BURSA Bursa'da mangal kömürü taşıyan kamyonet hızlı girdiği virajı alamayınca yan yattı. Sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İznik- Yenişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden gelen mangal kömürü yüklü 81 AAB 164 plakalı kamyonet virajı alamayarak yan yattı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı sürücü daha sonra İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Güncel

Yenişehir Bursa Güncel Haberler

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