Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde etkili olan yağmurun ardından rengi siyaha dönen Eynerce Deresi, İzmit Körfezi'ne aktı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz" dedi.

Dilovası'nda yağışların ardından rengi siyaha dönen su, Eynerce Deresi'nden İzmit Körfezi'ne aktı. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) açıkta depolanan kömür tozlarının yağmur sularına karışarak dereye akmasıyla kirlilik oluşurken, deniz kenarının bir bölümü de karardı. Bazı kişilerin ise kömür tozlarının suyla buluştuğu yerin yanı başında denize girdiği görüldü.