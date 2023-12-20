Kömür sobasından zehirlenen 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen akraba 5 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Aziziye Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı evde meydana geldi. Akraba olan Halil Çiftçi (43), Abdullah Çiftçi (41), Hamit Çiftçi (61), Mehmet Çiftçi (53) ve Şadi Çiftçi (49), akşam ısınmak için kömür sobasını yakıp, aynı odada uyudu. Sabah saatlerinde odaya giren yakınları ise 5 kişiyi baygın halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.