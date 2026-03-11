Haberler

Samsun'da komşusuna kızan kişi evinde yangın çıkardı

Samsun'da komşusuna kızan kişi evinde yangın çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusuyla tartışan bir kişi, evinde yangın çıkararak büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusuna kızan kişi, evinde yangın çıkardı.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bir apartmanın zemin katında yaşayan S.Ö. (49), henüz belirlenemeyen nedenle üst komşusuyla tartıştı.

Evine dönen S.Ö, yatak odasını ateşe verdi.

Dumanların yükseldiğini gören apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen S.Ö. ise sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi