Komşuların ihbarı üzerine Zonguldak'ta dairede 55 yaşındaki kişi ölü bulundu

Komşuların ihbarı üzerine Zonguldak'ta dairede 55 yaşındaki kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Daireye giren ekipler 55 yaşındaki kişinin cansız bedenini buldu; ceset otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Zonguldak'ta koku gelen dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Necmettin Sezer'in (55) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Sezer'in cansız bedenini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA