Komşu Tartışması Sonucu Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Kütahya'da bir apartmanda yaşanan komşu tartışması sonucu, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli tutuklandı.

KÜTAHYA'da bir apartmanın girişine park edilen bisiklet nedeniyle, tartıştığı komşusu A.İ.'ye (39) pompalı tüfekle ateş açan Ali Demir (38) tutuklandı. Demir'in ifadesinde, balkonda ailesiyle birlikte oturduğu sırada kapısına gelen komşusunun kendisine tava fırlatarak, hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Celal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte oturduğu apartmana giriş yapan A.İ., oğluna ait bisikletin kapının önüne atıldığını görünce, daha önce de aynı nedenle tartıştığı komşusu Ali Demir'in oturduğu dairenin kapısına gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Demir, evinde bulunan tüfekle A.İ.'ye ateş açtı. Bunun üzerine A.İ. de, otomobilindeki balta ve sopayı alarak Demir'e saldırdı. Silah sesi ve gürültü üzerine ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polisin yaptığı inceleme sonucu Ali Demir ve A.İ. ile kavgaya karıştığı tespit edilen eşleri H.D. (31) ve S.İ. (35) gözaltına alındı. Kavgada kullanılan balta, sopa, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 21 adet fişeğe de el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden pompalı tüfekle ateş açan Ali Demir tutuklanırken, eşi H.D. ile A.İ ve eşi S.İ ise serbest bırakıldı. Demir ile ve serbest bırakılan A.İ.'nin 'kasten yaralama' suçundan sabıkaları olduğu öğrenildi.