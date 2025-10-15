Komedyen Özgür Turhan: 'Yalnızca Esprilerim İçin Başıma Bunlar Geliyor'

(ANKARA)- Komedyen Özgür Turhan, hakkında açılan davalar ve yaşadığı süreçlere ilişkin, "Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum" dedi.

Komedyen Özgür Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında açılan davalar ve yaşadığı süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turhan, yarın Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir hakaret davasında ifade vereceğini, cumartesi günü ise Galatasaray tarafından açılan dava nedeniyle karakola imza vermeye gideceğini belirtti. Yaklaşık 9 aydır düzenli olarak imza attığını söyleyen Turhan, "Yaşadıklarımla beraber, aldığım tehditler ve işimi yapmama yönelik engellemeler, şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif kalıyor." ifadelerini kullandı.

Turhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar ben Özgür Turhan. Güzel ülkemizde komedyenlik yapıyorum. Yarın Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili hakaret davasında ifade vereceğim. Cumartesi günü ise, Galatasaray tarafından şahsıma dava açıldığı için karakola imza vermeye gideceğim, yaklaşık 9 aydır gidiyorum. Yaşadıklarımla beraber, almış olduğum tehditler, yapmış olduğum işi engellemeler ise şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif geliyor.

Eti atmış olduğum tweetten dolayı, yayınlanmayan reklamlarında oynadığım için zarara uğradıklarını söyleyerek sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Tarafıma reklamdaki zararlarını karşılamak için tazminat davası açtılar. Reklam setinde içtikleri kahvelerden, beyran çorbalarına kadar benden talep ettikleri tutar, bütün masraflar yaklaşık olarak 5 Milyon TL. Dava anlayamadığım bir şekilde aleyhimde sonuçlandı.

"Eşim, dostum ne zaman içeri gireceğim diye gün sayıyor"

Pazar günü yapacağımız gösteri çekimimizden önce ne suç ne değil diye söylediğimiz bütün kelimeleri gözden geçirdik. Yasalarımıza göre herhangi bir suç işlemediğime kesinlikle emin olduğum gösterimde; eşim, dostum ne zaman içeri gireceğim diye gün sayıyor. Arkadaşlarım, tanıdıklarım yalnızca espri yaptığı için tutuklular, davaları var.

"Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum"

Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum. Ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmediğim garip bir durumdayım"