Uzman erbaş ve sözleşmeli erler mezun oldu

ISPARTA'da 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan uzman erbaş ve sözleşmeli erler, törenle mezun oldu. Törene katılan aileler, büyük sevinç ve gurur yaşadı.

40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ile uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mezun olan uzman erbaş ve sözleşmeli erler adına konuşma yapıldı, ardından bere takıldı. Uzman erbaş ve sözleşmeli erler adına dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne dönem plaketleri çakıldı. Dereceye giren personele Tuğgeneral Merdin Kışkan tarafından rütbe ve bröveleri takılırken, belge ve hediyeleri de takdim edildi.

'GURUR VE MUTLULUĞU HİSSEDİYORUZ'

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Kışkan, "Türk birliğinin, Türk kuvvet ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesi olan kahraman Türk ordusunun birer kahramanı olarak bugün aramızdan ayrılacaksınız. Sizleri buradan uğurlarken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeniliklerle donatılmış, personel yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ailesi olarak içimizde hissediyoruz. Burada almış olduğunuz eğitimlerin sonunda vatanın bölünmez bütünlüğü için yeni görevler almaya hazır olduğunuzu ve bunu büyük bir heyecanla beklediğinizin farkındayız. Asıl olan bu eğitimlerinizi arazi şartlarında ve astlarınızı bu yönde teşvik ederek yetiştirebilmektir. Sizler, dünyanın hiçbir ordusunun sahip olmadığı saf, temiz ve içi vatan sevgisi ile dolu milletin bağrından kopup gelen vatan için canını vermeye hazır olan kahraman komandolarsınız" dedi.

AİLELERİN GURUR VE MUTLULUĞU

Türkiye Yüzyılı Marşı'nın okunması ve komandoların dağcılık gösterisinin ardından komando andı okundu. Tören geçişiyle birlikte aileler çocukları ile bir araya geldi. Evlatlarıyla hasret gideren aileler büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

Diğer yandan, uzman erbaş ve sözleşmeli er temini kapsamında başvuruların 18 Ocak 2026 tarihine kadar devam ettiği kaydedildi.