Koltuklu Skuteriyle Köpekleriyle Yolculuk Yapan Adam Ceza Aldı

Koltuklu Skuteriyle Köpekleriyle Yolculuk Yapan Adam Ceza Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da bir kişi, elektrikli skutere monte ettiği çift kişilik koltuk ve köpekleriyle yaptığı yolculuk sebebiyle 3 bin 12 lira ceza aldı. Bu esprili yolculuk sosyal medyada dikkat çekti.

MUĞLA'da geçen yıl koltuk monte ettiği skuteri kara yolunda kullandığı için ceza kesilen Oğuzhan Bostan (28), bu kez çift kişilik koltuk monte ettiği skuterde köpekleriyle yolculuk yaptığı anları paylaştı.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart 2024 tarihinde girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Oğuzhan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Bostan, ev koltuklu skuter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

Bostan, bu kez de elektrikli skuterinin üzerine çift kişilik koltuk monte etti. Köpekleri 'Rıfkı' ve 'Leo'yu da skutere bindiren Bostan, bu anları, 'Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay' notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın altına 'çift kişilik baza koy tam olsun', 'yeni cezalar gelsin', 'kask önemli' ve 'akıllanmazsın sen' gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.