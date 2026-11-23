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KOLOMBO, 23 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'ndaki bir depolama tankından sızan petrol, kentin drenaj kanalında ve balıkçıların kullandığı yakındaki Mutwal Limanı'nda kirliliğe yol açtı. Bölgedeki sızıntıyı temizleme çalışmaları sürüyor.

Sri Lanka Deniz Çevresini Koruma Kurumu'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre sızıntı, cumartesi günü saat 09.30 sıralarında Jaya Konteyner Terminali'ndeki bir depolama tankına bağlı boru hattında beklenmedik bir yırtılma yaşanması sonucu meydana geldi. Sızan petrolün kesin miktarı ise henüz bilinmiyor.

Sri Lanka Limanlar İdaresi saat 10.30 sıralarında sızıntıyı durdurdu. Ancak geçen bir saat içerisinde sızan petrolün bir kısmının, belediyenin drenaj kanalına karışarak kıyı boyunca denize karıştığı görüldü.

Sri Lanka Limanlar İdaresi ve Sri Lanka Sahil Güvenliği olayın ardından Deniz Çevresini Koruma Kurumu'nun kılavuzluğunda, sızan petrolün yayılmasını önleme ve temizlik çalışmaları başlattı. Bu çerçevede petrolün yayılmasını engellemek amacıyla denize petrol bariyerleri yerleştirildi.

Kurumun açıklamasında, çevreye verilen zararı en aza indirmek, sızan petrolü temizlemek ve etkilenen kıyı çevresini eski haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua