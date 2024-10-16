Kolombiyalı Yazar Juan Gabriel Vasquez, 'Kurmacanın Yeri' Konferansında

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde ödüllü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vasquez'in katılımıyla "Kurmacanın Yeri" başlıklı konferans düzenlendi.

Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen "Kurmacanın Yeri" konferansına Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan Balkan, böyle bir etkinliğin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Vasquez'in, Kolombiya'nın derin tarihini ve karmaşık kimliğini ele alan eserleri, yalnızca birer edebi ürün değil, aynı zamanda bir kültürün ve ulusun sesi niteliğindedir." dedi.

Yazarın eserlerinin evrensel temalar aracılığıyla insanları bir araya getirdiğini belirten Balkan, "Türkiye olarak kültürel diplomasi yoluyla devletler ve toplumlar arasında tanışıklık yaratarak güven tesis edilmesine katkı yapmayı ve tabiri caizse bu birliktelikten doğan anlatıyla ortak yarınımızı kurgulamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Kumtepe de Ankara Üniversitesi olarak Juan Gabriel Vasquez'i ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Kumtepe, "Kendisi eserleriyle sadece Kolombiya'nın değil, aynı zamanda tüm Latin Amerika'nın kültürünü, toplumsal belleğini, tarihini zengin bir anlatımla kitaba döken bir yazardır. Ankara Üniversitesi olarak biz de uluslararası işbirliklerine ve kültürel değişimlere büyük bir önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Riano da Vasquez'in sadece çok üretken bir yazar değil, aynı zamanda tarihin ve hafızanın keskin bir arşivi olarak, usta bir yazar olarak kendini kanıtlamış bir romancı olduğunu belirtti.

Vasquez'in ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldüğünü anımsatan Riano, "Vasquez'in bir yazar olarak en büyüleyici yönlerinden biri, büyük edebiyat geleneğini kendi yaratıcı evreniyle iç içe geçirmeyi becerebilmiş olmasıdır." diye konuştu.

"Dünyayı başka bir kimlikle, sahip olmadığın bir bilinçle görmek"

Yazar Vasquez de konferansta yaptığı konuşmada, kendine söz konusu konferansta konuşma fırsatı tanıyan herkese teşekkür etti.

Türkiye'yi ilgi çekici bulduğunu belirten Vasquez, Türk edebiyatının, yolculuğunda kendisine eşlik ettiğini vurguladı.

Vasquez, kitap yazmayı "dünyayı başka bir kimlikle, sahip olmadığın bir bilinçle görmek" olarak tarif etti.