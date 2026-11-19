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Kolombiya ve ABD güvenlik güçlerinin Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği ortak operasyonda 16,4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uyuşturucuyu uluslararası pazarlara taşımak için ülkenin Pasifik rotalarını kullanan suç örgütlerine yönelik operasyonun bilançosunu paylaştı.

Operasyonda 16,4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini vurgulayan de la Espriella, 37 laboratuvarın imha edildiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

De la Espriella, Amerikan Kalkanı stratejisine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekim ayı boyunca Amerika Kalkanı stratejisi çerçevesinde yürütülen Tridente Operasyonu kapsamında donanmamız, ABD Güney Komutanlığı Kurumlar Arası Ortak Görev Gücü ile koordineli olarak Pasifik'imizi suç faaliyetleri için koridor olarak kullanmaya çalışan ulusötesi uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerine ağır bir darbe indirdi."

De la Espriella, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerine 530 milyon dolardan fazla zarar verdiğini savunurken bu tutarın nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Kaynak: AA