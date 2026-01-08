Haberler

Kolombiya lideri Petro, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ile görüştü ve onu Kolombiya'ya davet etti. Petro, Venezuela'daki istikrarın bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayarak Rodriguez'e küresel bir diyalog teklifinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez ile bir görüşme yaptığını ve onu ülkeye davet ettiğini belirtti.

Petro, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, Venezuela'da istikrarın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Rodriguez ile görüştüğünü aktaran Petro, "Venezuela'daki mevcut Başkan Delcy ile iki gün önce konuştum. Onu, bütün bu sürecin başından beri tanıyorum. Onu Kolombiya'ya davet ettim." ifadelerini kullandı.

Petro, Venezuela'daki durumu istikrara kavuşturmak ve ülkenin şiddete sürüklenmesini önlemek için Rodriguez'e küresel bir diyalog teklifinde bulunduğunu belirterek, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı muhtemel görüşmede bu düşüncesini kendisiyle de paylaşacağını dile getirdi.

Öte yandan Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio, dün düzenlediği basın toplantısında, Petro hükümetinin, Rodriguez'i geçici başkan olarak tanımadan önce Venezuelalıların kendi siyasi geleceklerine karar vermesini bekleyeceğini ifade etmişti.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

