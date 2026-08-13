Kolombiya'da deprem felaketi: Ölü sayısı 265'e yükseldi

BOGOTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella çarşamba günü yaptığı açıklamada, afetten 53.000'den fazla kişinin etkilendiğini belirtti.

Depremden etkilenenlere yönelik yardımları hızlandırmak amacıyla ekonomik acil durum ilan edeceğini belirten de La Espriella, hükümet olarak kayıp kişilerin aranmasına odaklandıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua