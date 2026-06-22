Kolombiya'da iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Cepeda, 33 bin sandık sonucuna itiraz edecek

Kolombiya'da iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella'nın zaferinin ardından 33 bin sandığın sonucuna itiraz edeceklerini duyurdu.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 48,70 oy oranı ile seçimde ikinci sırada yer alan Cepeda, başkent Bogota'da basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Cepeda, ön sonuçları tanıdığını belirterek, " Kolombiya'nın seçim tarihinde ikinci tur seçimlerde görülen en az oy farkıyla sonuçlanan bir yarışla karşı karşıyayız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Tarihsel Pakt ve Yaşam İçin İttifak üyelerimiz demokrattır. Otoriterlik ve keyfilik bizden tamamen uzaktır. Bu gece gerçekleştirilen ön sayım sonuçlarını resmi bir veri olarak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devasa bir hukuk ordusuyla haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Cepeda, "On binlerce avukattan oluşan müşahit ve sandık takip grubumuz, ülke genelindeki 33 bin sandığın sonuçlarına resmi olarak itiraz etme sürecini başlatmıştır. Bu sandıkların her biri, resmi hukuki sayımda tek tek inceleme nesnesi olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hayata geçirdiği reformlara atıfta bulunan Cepeda, "Demokrasinin, kitlesel mobilizasyonun ve siyasi eylemin gücünü kullanarak, bu yıllarda Kolombiya'da inşa ettiğimiz sosyal kazanımların geriye götürülmesine net bir şekilde izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Ülkenin birliği adına diyaloğa ve uzlaşıya açığız ancak bunun tek şartı karşılıklı saygıdır." diye konuştu.

Bu arada Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı Genel Müdürü Hernan Penagos, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin ön sonuçlarına göre, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella'nın yarışı önde tamamladığını bildirdi.

Sol aday Cepeda'nın itirazına değinen Penagos, şunları söyledi:

"Belediye düzeyindeki resmi sayımlar, internette yayımlanan E-14 formları veya bunların dijital görüntüleri üzerinden değil, sandık kurulu başkanlarının imzaladığı fiziki tutanaklar esas alınarak yapılıyor. Dijitalleştirilen belgeler ve müşahitler tarafından çekilen fotoğraflar ise yalnızca resmi komisyonların verileri karşılaştırıp doğrulamasına yardımcı olan bir teyit aracı olarak kullanılıyor. Yetkililer, seçim sonuçlarının belirlenmesinde esas alınan belgelerin ıslak imzalı fiziki tutanaklar olduğunu vurguluyor."

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'ini aldı.