Kolombiya'da Santa Fe de Antioquia'da 7 Ceset Bulundu
Antioquia yönetim bölgesine bağlı turistik kasaba Santa Fe de Antioquia'da kırsal alanda bulunan cesetlerin incelenmek üzere adli tıp merkezine kaldırıldığı belirtildi. Cinayetlerin Clan del Golfo çetesinin sorumluluğunda olduğu ve yasa dışı altın ticareti nedeniyle çeteler arasında çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Kolombiya'nın turistik kasabası Santa Fe de Antioquia'da 7 ceset bulundu.
Antioquia yönetim bölgesine bağlı kasabadaki kırsal alanda çok sayıda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Olay yerinde basına açıklamalarda bulunan Polis Müdürü William Daniel Melo, tamamında işkence izleri bulunan cesetlerin incelenmek üzere adli tıp merkezine kaldırıldığını söyledi.
Kolombiya basınında çıkan haberde, cinayetlerden Clan del Golfo çetesinin sorumlu tutulduğu ve bölgede yasa dışı altın ticareti nedeniyle çeteler arasında çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.