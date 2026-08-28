Kolombiya'da orman yangınları: Tolima'da kamusal acil durum ilan edildi

Kolombiya'nın batı ve orta kesimindeki Tolima'da bir süredir devam eden orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, "kamusal acil durum" ilan edilmesine karar verdi.

Basına açıklamalarda bulunan de la Espriella, orman yangınlarından en az 50 bin hektarlık alanın etkilendiğini, bunun 28 bin hektarının tarım ve hayvancılık arazilerinden oluştuğunu açıkladı.

Orman yangınlarına havadan ve karadan "yoğun" şekilde müdahale ettiklerini dile getiren de la Espriella, "Tolima tarihinin en zorlu süreçlerinden biriyle karşı karşıya ve hükümetin yanıtı anında, kapsamlı ve kararlı olmuştur. 2 bin 660 üretici olumsuz etkilendi, tahmini zarar 134 milyar pesoyu buldu, 163 bin hayvan gıda ve su yetersizliği nedeniyle risk altında, ayrıca 23 ilçe ve 507 kırsal mahallede hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, yangınların yol açtığı çevre felaketine karşı kamusal acil durum ilan ettiklerini belirterek, bu doğrultuda ulusal hükümetin Tolima için çevre, üretim ve güvenlik boyutlarını kapsayan özel bir iyileştirme planını hayata geçireceğini bildirdi.

Üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını vurgulayan de la Espriella, şunları kaydetti:

"Sadece yangınları söndürmekle kalmayacağız; alevlerin yok ettiği her şeyi yeniden inşa edecek, Tolima kırsalını ayağa kaldıracak ve köylülerimizin yeniden üretime geçmesini sağlayacağız. Alevler söndüğünde Tolima'yı kendi kaderine terk etmeyeceğiz; kırsalı, üretimi ve herkes için fırsatları yeniden ayağa kaldırana kadar bölgede kalmaya devam edeceğiz."

Sorumluların yakalanması için yüksek miktarlı ödül

De la Espriella, toprakları kasıtlı olarak ateşe veren suç odakları bulunduğunu savunarak, "Elimizde bu yangınların büyük bir kısmının suç odakları tarafından kasten çıkarıldığını gösteren tüm bilgi ve teknik raporlar mevcut. Yangını kırsalı yok etmek, köylülerimizi vurmak, ürünleri ve hayvanları katletmek ve halk arasında korku yaymak amacıyla kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınlara sebebiyet verenlerin yakalanması için "özel bir ekibin" kurulacağını duyuran de la Espriella, "Bu olaya karışanların yakalanmasını sağlayacak doğrulanmış bilgiler için sorumluların her biri başına 50 milyon pesoya (16 bin dolar) kadar ödül teklif edeceğiz." diye konuştu.

Tolima'daki orman yangınları

Tolima'da 11 Ağustos'tan bu yana binlerce hektar alanı kül eden orman yangınları nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello gibi belediyeleri ağır şekilde etkileyen yangınlar, bölgede büyük hasara yol açtı.

De la Espriella, Tolima'da 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava unsurlarıyla orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirterek, "Alevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar. Söndürme çalışmalarını engellemeye çalışan kişilere dair ihbarlar alınıyor. Motosikletli bazı şahısların Suarez, Coello ve San Luis'de yangınları kasten çıkardığı bildiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA