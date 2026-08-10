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Kolombiya'da 7,4 Deprem: Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, "Ulusal Afet Durumu" ilan etti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, "Ulusal Afet Durumu" ilan etti.

Merkezi, Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı.

Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle Ulusal Afet Durumu ilan edildiğini duyurdu.

Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyon güçlendirilirken bütçe ve hukuki mekanizmalar da devreye sokuldu.

Kaynak: AA
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