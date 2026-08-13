Kolombiya'da Deprem: Ölü Sayısı 265'e Yükseldi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, depreme ilişkin son bilgilere yer verdi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan de la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı.

Bu arada, Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, son bülteninde Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

Kaynak: AA