Haberler

Kolombiya'da Deprem: Ölü Sayısı 265'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, depreme ilişkin son bilgilere yer verdi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan de la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı.

Bu arada, Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, son bülteninde Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! Örgüt lideri dahil 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti

Onu hatırladınız mı? Dün gece ABD'yi fena utandırdı

Sel sularına kapılan anne ile iki kızından kahreden haber

Sel sularına kapılan anne ile iki kızından kahreden haber
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

3 çocuk babasıydı! En mutlu olduğu yerde korkunç halde bulundu
TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Saniye düşünmediler

Aziz Yıldırım'ın ilk isteğini saniye bile düşünmeden reddetti