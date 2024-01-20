Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Papa Franciscus ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus tarafından kabul edildi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) temaslarını tamamlayan Petro, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Petro, Papa ile dünya barışını, Kolombiya'daki tam barış sürecini ve Filistin sorununu ele aldıklarını bildirdi.

Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürütülen müzakerelere değinerek, "Papa, Kolombiya'daki barış anlaşması sürecinde kapsamlı adımlar attığımızı gözlemliyor. Ayrıca taraflar arasındaki barış olasılığının Vatikan'da tartışılması da gündemimize geldi." ifadesini kullandı.

Katolik Kilisesinin ülkesinde devam eden barış müzakerelerine destek verdiğini hatırlatan Petro, "Kolombiya'daki tüm barış süreçlerine büyük destek veren Katolik Kilisesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Petro, Papa ile "son derece" verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Nikaragua meselesini konuştuk ve Orta Amerika ülkesinde hükümet ile Kilise arasındaki ilişkilere değindik. Ayrıca dünya barışının önemini ve Filistin sorununu da ele aldık." diye konuştu.

Fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşmasının gerçeğe dönüşmesi için Papa'dan destek istediklerini aktaran Petro, iklim krizinin yol açacağı olumsuzluklar karşısında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.