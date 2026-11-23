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Kolombiya'da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinden, paylaşımında sokaklarda eylem çağrısı yapan eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun sosyal medya platformundaki hesabının askıya alınmasını talep etti.

Bakanlıktan, Petro'nun 21 Kasım'da Kolombiya halkına seslenerek, "Halkı, (Cumhurbaşkanı) Abelardo'nun derhal istifasını talep etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandığı paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın haziranda demokratik yollarla seçildiği gerçeğini göz ardı ettiği belirtildi.

Söz konusu paylaşım nedeniyle X'e başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şirketten Petro'nun hesabının askıya alınmasının istendiği ifade edildi.

Açıklamada, platformun "Kolombiya devletinin kurumlarını tehdit eden ve hedef alan demokrasi karşıtı ve istikrarsızlaştırıcı bir gündemin yayılmasında başlıca araç haline gelemeyeceği" kaydedildi.

Şirketin şiddeti teşvik eden içeriklere ilişkin açık politikaları bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Petro'nun paylaşımının toplumsal baskıyı artırmayı hedeflediği ve insanları "derhal sokaklarda harekete geçmeye" teşvik ettiği belirtildi.

Petro ise yaptığı açıklamada, hükümetin hesabının askıya alınması yönündeki talebini kamuoyuyla iletişimini sansürleme girişimi olarak nitelendirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Petro'nun 21 Kasım'daki paylaşımında, yaptığı bir konuşmadan kesitlerin yer aldığı 1 dakika 48 saniyelik video da bulunuyor. Petro videoda halka "hemen sokaklarda harekete geçme" çağrısı yaparak milyonlarca kişinin seferber olması halinde "gerçek demokrasiyi" yeniden tesis etme sorumluluğunun halka düşeceğini söylemişti.

Kaynak: AA