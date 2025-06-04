Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma 3 Bomba İmha Edildi

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma 3 Bomba İmha Edildi
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Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma 3 Bomba İmha Edildi
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Köln'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bombanın etkisiz hale getirilmesi için 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Şehirde büyük bir tahliye operasyonu uygulandı ve uzman ekipler bombaları başarıyla imha etti.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ABD yapımı 3 bombanın imha çalışmaları esnasında tedbir amaçlı, Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müze, okul, hastane, huzurevi ve bakımevi boşaltıldı.

Uzman ekiplerin çalışması sonucu bombaların yerel saatle 19.19'da imha edildiği açıklandı.

Bombaların etkisiz hale getirilmesinin ardından kapatılan köprü ve yollar açıldı, tramvay seferleri tekrar kademeli olarak başlatıldı.

Patlamamış bombalar etkisiz hale getiriliyor

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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