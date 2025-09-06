Köln'de Gazze için Dijital Psikoeğitim Destek Uygulaması Tanıtıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası yaşanan insani krizde, bölgedeki insanların ruh sağlığına katkı sağlamak için oluşturulan ve yenilikçi bir dijital çözüm olarak hayata geçirilen HAMD Psikoeğitim Destek Uygulaması'nın tanıtımı yapıldı.

Köln'de genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı Hasene Uluslararası Yardım Kuruluşu ile GDEXA isimli eğitim kurumu işbirliğiyle geliştirilen HAMD uygulaması ile çatışma ve kriz bölgelerindeki insanlara, psikoeğitim, iyileşme ve ruh sağlığı desteği sunuluyor.

Hasene Uluslararası Yardım Kuruluşu Başkanı Bekir Altaş, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Gazze'de maalesef 21. yüzyılda canlı bir şekilde izlediğiniz, hep birlikte müşahede etmiş olduğumuz bir soykırım sürecinden, günden güne şiddetini artıran bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreç içerisinde bizlere düşen görevler var. Bunların başında insani yardım geliyor. Teşkilat olarak insani yardım konusunda yapmış olduğumuz çok sayıda faaliyet yer alıyor." dedi.

Bölgede yaşanan insani kriz öncesi günlük 500 tır yardım ulaşırken, krizden sonra bu sayının 100 tırın altına düştüğünü aktaran Altaş, bu noktada gerek Birleşmiş Milletler gerekse Kızılay ile yaptıkları işbirlikleri ile yaklaşık 13 milyon avroluk yardımı Gazze'ye ulaştırmayı başardıklarını söyledi.

HAMD Psikoeğitim Destek Uygulaması hakkında bilgi veren Altaş, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki oradaki krizin sadece açlık ve susuzluk değil, en önemli hususlardan bir tane de ruh sağlığının da tabii çok yoğun şekilde sıkıntılı bir noktaya geldiği aşikar. Orada 2 milyonun üzerinde insan var, bir savaş travması var. Gazze'de ve dünyanın farklı kriz bölgelerinde ruh sağlığı hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale geldi. Biz bu boşluğu doldurmak için dijital çağın sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanıyoruz. HAMD, insanların sadece psikolojik destek almasını değil, aynı zamanda hayata yeniden tutunmasını sağlayacak güçlü bir araç."

HAMD uygulamasının sadece anlık bir destek değil, uluslararası uzmanlar tarafından hazırlanmış psikoeğitici içeriklerle bireylerin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olduğunu belirten Altaş, "Travma terapistleri, sertifikalı psikologlar, ruh sağlığı uzmanları ve yazılım geliştiricilerden oluşan deneyimli bir ekip, HAMD'ı en yüksek profesyonel standartlarda hazırladı ve geliştirmeye devam ediyor. Öte yandan Araştırmalar, psikoeğitimi içeriklerin iyileşme sürecinde kalıcı ve güçlü etkiler sağladığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.