Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 10 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında ele geçirilen 10 ton kokain ile ilgili Türkiye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonların detayları ve şüphelilere yönelik suçlamalar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve adliyeye götürülen 12 şüphelinin hakimlikteki sorguları tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlere istinaden soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu, 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalandığı bilgisinin edinildiği kaydedilmişti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da birer olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab'ın "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
