Haberler

Kofçaz'da "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemlerin görüşüldüğü 'Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kofçaz ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemler görüşüldü.

Yangınlara karşı ekiplerin hareket kabiliyetleri, yangınlara müdahalede kullanılan ekipman varlığı değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

Trump'tan tarihi imza! 47 yıllık kara leke siliniyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı

Çocuk parkında eski eşi ile 4 yaşındaki kızını acımadan vurdu
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası