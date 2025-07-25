Kofçaz'da Güvenlik ve Hizmetler Üzerine Ziyaretler

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, ziyaretlerde bulundu.

Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.

Yürütülen asayiş faaliyetleri ve planlı çalışmalar hakkında brifing alan Ünlü, tüm güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Sünnet şenliği yapılacak

Kıyıköy Belediyesince sünnet şenliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı yazılı açıklamada, belde de toplu sünnet şenliğinin yapılacağını belirtti.

Başvuruların belediye zabıta biriminde alındığını aktaran Özen, başvurular sonrası şenlik tarihinin belirleneceğini kaydetti.

Yol yapım çalışması

Kavaklı beldesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde refüj ve yol yapım çalışmalarında bulunuyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Beldeyi daha temiz, düzenli ve daha yaşanılabilir hale getirmek için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden İn, vatandaş odaklı hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.