Kod Adı Kırlangıç Dizisi Üçüncü Sezonuyla Ekranlara Dönüyor

TRT 1'de yayınlanan "Kod Adı Kırlangıç" dizisi, üçüncü sezonuyla 28 Eylül'de ekranlarda olacak.

Geçen sezon hikayesi ve kurgusuyla seyircilerin ilgisini çeken dizinin yeni sezon tanıtımında Yiğit Efe'nin bir boyut kapısından geçerek başladığı gizemli yolculuk yer aldı.

Dizide "Yiğit Efe" karakterini canlandıran Ali Kayra Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun daha macera ve aksiyon dolu olduğunu, izleyicileri gizemli bir hikaye beklediğini söyledi.

"Kod Adı Kırlangıç" oyuncuları olarak iki sezondur teknolojiyle yakın olduklarını dile getiren Gürel, "Drone olsun, araba sürmek olsun, uzaya roket fırlatmak olsun... Bir sürü teknolojiyle ilgili farklı farklı konseptler denedik. Üçüncü sezonda da yine teknoloji karşımıza çıkıyor. Artık Yiğit Efe daha büyük, daha akıllı düşünen bir karakter olduğu için teknolojiyle daha çok iç içe olacak ve başkalarından gördüğü şeyleri geliştirerek ilerleyecek. Yeni sezonda yeni yarışmalar bizi bekleyecek." dedi.

"Diziye yeni katılan ekip arkadaşlarımız var"

Gürel, kendilerini izleyen arkadaşlarına, yaşıtlarına teşekkür ederek, üçüncü sezonun da hikayede artan aksiyon ve duygusal derinlik nedeniyle mutlaka izlenmesi gerektiğini belirtti.

Dizide "Zeynep" karakterine hayat veren Elif Kurtaran, yeni sezonda arkadaşlık ruhunun da öne çıktığına değinerek, "Çekimler sırasında tarihi mekanlarda çok heyecanlı ve çok mutlu oluyoruz. İlk defa gittiğimiz yerler de oluyor. Diziye yeni katılan ekip arkadaşlarımız var. Onlarla da gerçekten iletişimimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

Dizi bu sezonda da çocuklarla, bilim ve teknolojiyi bir araya getiriyor

Diziye okula yeni gelmiş bir öğretmen karakteriyle dahil olan Uğur Karabulut ise bu sezon iyiler ve kötülerin mücadelesinin daha da hız kazanarak ve çetrefilli bir hal alarak süreceğini söyledi.

Dizinin bilim ve teknolojiyle çocukları bir araya getirdiğini ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Biz çocukken matematik, fen korkulacak alanlardı. Bu diziyle ve işleyiş şeklimizle beraber bunların o kadar korkulacak şeyler değil hatta hayata dair şeyler olduğunu görüyoruz. Dizi bence gerçekten çok imkansız, karmaşık gibi gözüken bir dolu probleme, bir dolu teknolojik gelişmeye dahil olabileceğimizi, doğru yoldan gidersek araştırırsak ve uğraşırsak bir şeyler elde edebileceğimizi anlatıyor."

Karabulut, dizide yapay zeka, uçaklar, dronlar gibi güncel teknolojilerin kullanıldığını ve sanat ekibinin hazırladığı dekorların kendilerini bile şaşırttığını, bu sezonun özellikle de gençlerde bilim ve teknolojiye olan hevesi artıracağını sözlerine ekledi.

Emir Khalilzadeh'in yönettiği yapımın üçüncü sezonunun hikayesi kısaca şöyle:

"Okulların açıldığı ilk gün Kırlangıçlar ve Aslanlar birleşme kararı alır. Bu büyük birleşmenin ardından beraberliğin, kardeşliğin, arkadaşlığın ve birlik olmanın destansı masalını yazarlar. Teknolojiye meraklı bu çocuklar bir yandan eğitim hayatlarına devam ederken bir yandan 500 yıllık bir sırrın peşine düşerler. İstanbul'un tarihi mekanlarını karış karış gezerlerken kendilerini müthiş bir maceranın merkezinde bulurlar. Peşlerinde şirkete hizmet eden karanlık güçler vardır. Çocuklar bu karanlık güçlere karşı cesurca bir savaşa girerler. Teknoloji alanındaki hayallerini milli bir diriliş ve destansı bir zafer masalına çevirme yolunda el ele adım adım yürürler."