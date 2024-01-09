Kocayayla Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidi, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalara geçici olarak kapatıldı.

Domaniç-İnegöl karayolu, bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi, akşamüzeri başlayan kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır taşıtlara kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan karla birlikte kartpostallık görüntüler de oluştu.