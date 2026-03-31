Kocasinan Belediyesi, 10 yılda 889 bin 867 ağacın kesilmesini önledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 yılda geri dönüştürdükleri 47 bin 35 ton kağıt ve karton atığı ile 889 bin 867 ağacın kesilmesini önlediklerini açıkladı. Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalara tam destek verildiği vurgulandı.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında "Sıfır Atık Projesi"ne ve geri dönüşüme destek verdiklerini ve yüz binlerce ağaca can verdiklerini vurguladı.

Geri dönüşümün herkesin katkıda bulanabileceği bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, KAYÇEV Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ'de kaynağından ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıklarının tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

Çolakbayrakdar, "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Günlük hayatta sık kullanılan ve atık haline gelen pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kağıt ve karton kutular tesisimizde işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 10 yılda 47 bin 35 ton kağıt ve karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kesilmesini önledik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
